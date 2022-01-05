Українсько-венесуельський співак та хореограф Амадор Лопес, який брав участь в 11 сезоні шоу "Мастер Шеф", показав шанувальникам своє тренування в спортзалі.

Як повідомляє Politeka.net, 38-річний співак та хореограф Амадор Лопес, який родом із Венесуели, у сторіс в своєму Instagram показав шанувальникам свої тренування у спортзалі.

Амадор зізнався, що до нового року йому вдалося скинути 10 зайвих кілограмів, але за свята він знову розповнів та набрав +2,5 кілограми. Співак показав свій живіт у дзеркалі, який було видно під майкою.

"Я буду з вами чесний та відвертий: до Нового року -10, а за свята +2,5 кілограми. Ну нічого, я вже на місці", - сказав Амадор Лопес і показав, які вправи виконував, щоб скинути зайві кілограми.

Співак тренувався під наглядом тренера.

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