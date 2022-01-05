Как сообщает Politeka.net, 38-летний певец и хореограф Амадор Лопес, который родом из Венесуэлы, у сторис в своем Instagram показал поклонникам свои тренировки в спортзале.
Амадор признался, что к Новому году ему удалось сбросить 10 лишних килограммов, но за праздники он снова располнел и набрал +2,5 килограмма. Певец показал свой живот в зеркале, который было видно под майкой.
"Я буду с вами честен и откровенен: до Нового года -10, а за праздники +2,5 килограмма. Ну ничего, я уже на месте", - сказал Амадор Лопес и показал, какие упражнения выполнял, чтобы сбросить лишние килограммы.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Экс-жена Потапа устроила дома разнос после неприятного инцидента: "Давай, рассказывай"
Муж Тони Матвиенко Мирзоян показал сыновей-красавцев от первого брака: редкие фото
Неприятности настигли Влада Яму с семьей прямо 31 декабря: "Ситуация - капец..."
Невестка Софии Ротару засветила интерьер их роскошного особняка: огромная плазма и шикарный стол
Певец тренировался под присмотром тренера.
Напомним, что "Мастер Шеф" -11, звезда TikTok Даша Евтух с ножом в руках отшила назойливого конкурента: видео момента.
Ранее Politeka сообщала, что загрузший в долгах певец и звезда "Мастер Шеф" Амадор Лопес едва не оказался на улице: "Мало кто об этом знал".
Также Politeka писала, что звезда "Мастер Шеф" и певец Амадор Лопес оказался на грани голода: "Я старался все это скрывать...".