Украинско-венесуэльский певец и хореограф Амадор Лопес, который принимал участие в 11 сезоне шоу "Мастер Шеф", показал поклонникам свою тренировку в спортзале.

Как сообщает Politeka.net, 38-летний певец и хореограф Амадор Лопес, который родом из Венесуэлы, у сторис в своем Instagram показал поклонникам свои тренировки в спортзале.

Амадор признался, что к Новому году ему удалось сбросить 10 лишних килограммов, но за праздники он снова располнел и набрал +2,5 килограмма. Певец показал свой живот в зеркале, который было видно под майкой.

"Я буду с вами честен и откровенен: до Нового года -10, а за праздники +2,5 килограмма. Ну ничего, я уже на месте", - сказал Амадор Лопес и показал, какие упражнения выполнял, чтобы сбросить лишние килограммы.

Певец тренировался под присмотром тренера.

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