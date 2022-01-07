Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова відверто розповіла про свій стан після важкого дня.

Так, цього разу хореограф опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Ілона Гвоздьова після важкого робочого дня розповіла про свій небезпечний стан.

"Що гріха таїти, буває такий стан, коли я себе взагалі нікому не раджу. Ось зараз таке", - висловилася Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, що зараз Ілона Гвоздьова знаходиться в Грузії. Там вона є хореографом на місцевих "Танцях з зірками". Варто відзначити, що це не перший раз, коли українських хореографів запрошують працювати до Грузії. Також, на проекті з'являвся Дмитро Дікусар і Олена Шоптенко.

Я заплутався…

Не хочу їй поки писати, у мене своїх турбот вистачає, якась фігня з ногою, у мене постійно жорсткі судоми вночі і нога відходить тільки вдень

Я сподівався що все добре, і я виправився в її очах при останній зустрічі

Але, на жаль

Я не зрозумію як мені на неї дивитися, вона мені досі дорога, по іншому я дивитися не можу

Я так само дивився на неї коли ми йшли по лісі, я дуже хотів її обійняти і сказати що скучив шалено

Я йшов і стримував себе

Раніше повідомлялося,

Також,

Politeka розповідала,