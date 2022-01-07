Так, цього разу хореограф опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Ілона Гвоздьова після важкого робочого дня розповіла про свій небезпечний стан.
"Що гріха таїти, буває такий стан, коли я себе взагалі нікому не раджу. Ось зараз таке", - висловилася Ілона Гвоздьова.
Нагадаємо, що зараз Ілона Гвоздьова знаходиться в Грузії. Там вона є хореографом на місцевих "Танцях з зірками". Варто відзначити, що це не перший раз, коли українських хореографів запрошують працювати до Грузії. Також, на проекті з'являвся Дмитро Дікусар і Олена Шоптенко.
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Я заплутався…
Не хочу їй поки писати, у мене своїх турбот вистачає, якась фігня з ногою, у мене постійно жорсткі судоми вночі і нога відходить тільки вдень
Я сподівався що все добре, і я виправився в її очах при останній зустрічі
Але, на жаль
Я не зрозумію як мені на неї дивитися, вона мені досі дорога, по іншому я дивитися не можу
Я так само дивився на неї коли ми йшли по лісі, я дуже хотів її обійняти і сказати що скучив шалено
Я йшов і стримував себе
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