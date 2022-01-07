Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева откровенно рассказала о своём состоянии после тяжелого дня.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет Гвоздева приняла участие в проекте "Танці з зірками", где одержала победу.

Так, на этот раз хореограф опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Илона Гвоздева после тяжелого рабочего дня рассказала о своём опасном состоянии.

"Что греха таить, бывает такое состояние, когда я себя вообще никому не советую. Вот сейчас такое", — высказалась Илона Гвоздева.

Напомним, что сейчас Илона Гвоздева находится в Грузии. Там она является хореографом на местных "Танцях з зірками". Стоит отметить, что это не первый раз, когда украинских хореографов приглашают работать в Грузию. Также, на проекте появлялся Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко.

Ранее сообщалось, загорелая Илона Гвоздева в модном бикини подразнила развлечениями в бассейне: неожиданные кадры

Также, Илона Гвоздева хвастнула фигурой в купальнике, показав самые яркие моменты уходящего года: "Спасибо, 2021"

Politeka рассказывала, Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что изменилось в ее жизни после Нового года: "Заметно прибавилось…"