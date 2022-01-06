Мексикано-американська актриса, кінорежисерка і продюсерка Сальма Хайек вразила зовнішністю у свої 55 років, в Мережі вирішили оцінити нове фото зірки.

Сальма Хайек завоювала популярність у світі після невеликої ролі, що запам'яталася, у фільмі "Від заходу до світанку", пише Politeka.net. На той момент красуні було всього 30 років, але з роками вона не втратила свою привабливість.

Актриса зізналася, що практично не займається спортом, який їй замінює робота по 20 годин на день. Однак іноді зірка займається йогою або пілатесом, також вона любить дайвінг.

Сальма Хайек любить поїсти смачно, не дотримуючись ніякої дієти. А коли зірка набирає вагу, вона просто на недовго відмовляється від вина і занадто калорійної їжі.

За словами зірки, вона не колить собі ботокс, а всього лише їсть овочі і жири, тому у неї мало зморшок.

Зірка опублікувала фото в новому році, похвалившись ідеальною фігурою в купальнику. Пост швидко розлетівся по мережі і зібрав багато коментарів, деякі користувачі високо оцінили зовнішність актриси.

"Ну, маючи хороших пластичних хірургів можна і не так виглядати в свої роки. 😂 ", "Красуня 10", "10🔥", " це💣 💣 💣 💣 💣", - написали коментатори.

Нагадаємо, Сальма Хайєк в ефектному вбранні засвітила інтер'єр свого особняка

Як повідомляла Politeka, Сальма Хайєк ефектно з'явилася в купальнику

Також Politeka писала, що Сальма Хайєк влаштувала танці перед натовпом чоловіків