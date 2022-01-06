Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек впечатлила внешностью в свои 55 лет, в Сети решили оценить новое фото звезды.

Сальма Хайек завоевала популярность в мире после небольшой, но запоминающейся роли в фильме "От заката до рассвета", пишет Politeka.net. На тот момент красотке было всего 30 лет, но с годами она не потеряла свою привлекательность.

Актриса призналась, что практически не занимается спортом, который ей заменяет работа по 20 часов в день. Однако иногда звезда занимается йогой или пилатесом, также она любит дайвинг.

Сальма Хайек любит поесть вкусно, не придерживаясь никакой диеты. А когда звезда набирает вес, она просто на недолго отказывается от вина и слишком калорийной пищи.

По словам звезды, она не колит себе ботокс, а всего лишь ест овощи и жиры, поэтому у нее мало морщин.

Звезда опубликовала фото в новом году, похваставшись идеальной фигурой в купальнике. Пост быстро разлетелся по Сети и собрал много комментариев, некоторые пользователи высоко оценили внешность актрисы.

"Ну, имея хороших пластических хирургов можно и не так выглядеть в свои года. 😂", "Красотка 10", "10🔥", "Это💣💣💣💣💣", - написали комментаторы.

Напомним, Сальма Хайек в эффектном наряде засветила интерьер своего особняка

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