Американська модель і Instagram-блогер Кім Кардашьян всіляко показує в соціальній мережі, як розважається на курортах, проводить час з дітьми або рекламують свій новий бренд одягу.

Як пише Politeka.net, зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян вирішила показати, як веселиться на пляжі перед святами і добре ніжиться в маленькому купальнику. Причому Кім довела, що виглядає дуже добре і без додаткових прикрас.

У маленькому купальнику на тонких зав'язках Кім прогнулася і показала вдалий загар поблизу. Причому модель отримала багато компліментів, адже довгий час працювала над собою, щоб позбутися целюліту і зайвої ваги. Нерідко її критикували через невдалі образи на червоних доріжках.

Однак вигляд в бікіні припав всім до душі:

"Солодка солодка фантазія, дитинко; приголомшлива жінка; така собі шоколадка; може дозволити собі прекрасне; чорт! Де штатив!; як булочка; виглядає вельми вражаюче😍; любов❤️; заздрю, я теж хочу так гратися😢; любить це😍; можна дивитися нескінченно; схвалюю!».

Раньше Кім Кардашьян привітала своїх фанатів з Новим роком, не забувши розмістивши кілька знімків, на яких продемонструвала свої пишні форми у всій красі.

На фото Кім позує в короткому топіку при повному макіяжі з дуже довгою косою.

"З Новим роком! Я молюся, щоб це був ваш найкращий рік! Ставте перед собою високі наміри! Приймайте тільки позитив і продуктивність! Нехай цей рік буде наповнений любов'ю, радістю, щастям і здоров'ям! ✨ 2022 р.», - побажала всім Кім Кардашьян.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в спокусливому міні вразила своїми смаколиками:"виглядає апетитно".

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