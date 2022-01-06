Американская модель и Инстаграм-блогер Ким Кардашьян всячески показывает в социальной сети, как развлекается на курортах, проводит время с детьми или рекламируют свой новый бренд одежды.

Как пишет Politeka.net, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян решила показать, как веселится на пляже перед праздниками и хорошо нежится в маленьком купальнике. Причем Ким доказала, что выглядит очень хорошо и без дополнительных украшений.

В маленьком купальнике на тонких завязках Ким прогнулась и показала удачный загар вблизи. Причем модель получила много комплиментов, ведь долгое время работала над собой, чтобы избавиться от целлюлита и лишнего веса. Нередко ее критиковали из-за неудачных образов на красных дорожках.

Однако вид в бикини пришелся всем по душе:

«Сладкая сладкая фантазия, детка; потрясающая женщина; такая себе шоколадка; может позволить себе прекрасное; Черт! Где штатив!; как булочка; выглядит весьма впечатляюще😍; Любовь ❤️; завидую, я тоже хочу так резвиться😢; Любит это😍; можно смотреть бесконечно; одобряю!».

Ранее Ким Кардашьян поздравила своих фанатов с Новым годом, не забыв разместив несколько снимков, на которых продемонстрировала свои пышные формы во всей красе.

На фото Ким позирует в коротком топике при полном макияже с очень длинной косой.

«С новым годом! Я молюсь, чтобы это был ваш лучший год! Ставьте перед собой высокие намерения! Принимайте только позитив и продуктивность! Пусть этот год будет наполнен любовью, радостью, счастьем и здоровьем! ✨ 2022 г.», - пожелала всем Ким Кардашьян.

Напомним, что Ким Кардашьян в соблазнительном мини впечатлила своими вкусностями: "Выглядит аппетитно".

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в красивом купальнике выставила напоказ все свои достоинства: «Что за кошечка?».

Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян в бикини на маленьких ниточках поразила нереальными формами: «Богиня красоты».