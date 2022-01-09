На повідомлення відгукнулися, як представники шоу-бізнесу, так і шанувальники ведучого Андрія Джеджули, які своїми постами намагаються його підтримати.

Як повідомляє Politeka.net, Андрій Джеджула втратив батька-Володимир Володимирович помер у 78-річному віці на Різдво.

У його тата було слабке серце, а 13 років тому йому зробили шунтування. У березні в 2020 році у чоловіка був діагностований рак мозку. Андрій Джеджула зізнався, що приховував страшний діагноз від батька та інших людей.

На повідомлення відгукнулися, як представники шоу-бізнесу, так і шанувальники ведучого. Зокрема відреагував актор і співак Дзідзьо (Михайло Хома), а також український актор і ведучий Борисюк Віталій.

"Андрію, від щирого серця найглибші співчуття!!! Важкий біль втрати ! Царство Небесне, вічна пам'ять", - написав Борисюк Віталій.

Горе в родині телеведучого зачепило і його фанатів, які залишили слова співчуття і підтримки під публікацією Андрія Джеджули: "Мої співчуття, Андрію, Тримайся! Ти завжди був і залишаєшся прикладом для мене", "Співчуття мої, Андрій... нехай татові буде там спокійно"," Андрій, щиро співчуваю, обіймаю всім серцем і душею","Нехай татові буде добре на небесах і він зверху буде вашим ангелом хранителем, Царство Небесне".

Нагадаємо, зовнішність дочки Джеджули від скандального шлюбу з Леус викликала бурхливий захват.

Як повідомляла Politeka, Леус приголомшила страшними одкровеннями про шлюб з Джеджулою.

Також Politeka писала, що дружина шоумена Джеджули після скандалів показала п'ятимісячну доньку.