На сообщение откликнулись, как представители шоу-бизнеса, так и поклонники ведущего Андрея Джеджулы, которые своими постами пытаются его поддержать.

Как сообщает Politeka.net, Андрей Джеджула потерял отца - Владимир Владимирович умер в 78-летнем возрасте на Рождество.

У его папы было слабое сердце, а 13 лет назад ему сделали шунтирование. В марте в 2020 году у мужчины был диагностирован рак мозга. Андрей Джеджула признался, что скрывал страшный диагноз от отца и других людей.

На сообщение откликнулись, как представители шоу-бизнеса, так и поклонники ведущего. В частности отреагировал актер и певец Дзидзьо (Михайло Хома), а также украинский актер и ведущий Борисюк Виталий.

"Андрей, от всего сердца глубочайшие соболезнования!!! Тяжелейшая боль утраты !!!Царство небесное, вечная память", - написал Борисюк Виталий.

Горе в семье телеведущего зацепило и его фанатов, которые оставили слова сочуствия и поддержки под публикацией Андрея Джеджулы: "Мои соболезнования, Андрей, держись! Ты всегда был и остаёшься примером для меня", "Соболезнования мои, Андрей... пусть папе будет там спокойно", "Андрей, искренне соболезную, обнимаю всем сердцем и душой", "Держитесь. Его душа будет всегда рядом. Пусть папе будет хорошо на небесах и он сверху будет вашим ангелом хранителем, Царство небесное".

Напомним, внешность дочери Джеджулы от скандального брака с Леус вызвала бурный восторг.

Как сообщала Politeka, Леус ошарашила пугающими откровениями о браке с Джеджулой.

Также Politeka писала, что жена шоумена Джеджулы после скандалов показала пятимесячную дочку.