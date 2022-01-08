Американська модель і Instagram-блогер Кім Кардашьян після розлучення опинилася в центрі уваги і всіляко підтримує своїх сестер різними ініціативами, також вона встигає змінювати імідж для реклами.

Як пише Politeka.net, зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян стала дизайнером і власницею магазину одягу, який успішно рекламує в Instagram. Причому для успішного просування своїх образів почала зірка також міняти зачіски.

"Який твій улюблений колір волосся Кім К, який ми зробили?» - запитує стиліст у шанувальників моделі. Він також представив цілу добірку з її стрижками і різними відтінками волосся.

Багато хто звернув увагу, що натуральний темний йде знаменитості найбільше.

"Так складно вибрати!!!❤ ️ ; Рожевий! 💘 ; 1 був епічним 🔥 і 5 класичним для мене❤️; незважаючи на те, що я люблю божевільні кольори, я люблю натуральний темний на ній! Занудьгувала вона, зрозумійте; #1 справжня ікона🔥 😍; номер 1!!!; люблю її на природі; Люблю колір шампанського-сріблясто-попелястий; такий складний вибір, але я вибираю 2. Тим не менш, близький зв'язок з 1 і 3; ми готові до повернення платинової Кім!».

Також Кім довела, що виглядає дуже добре і без додаткових прикрас.

У маленькому купальнику на тонких зав'язках Кім прогнулася і показала вдалий загар поблизу. Причому модель отримала багато компліментів, адже довгий час працювала над собою, щоб позбутися целюліту і зайвої ваги. Нерідко її критикували через невдалі образи на червоних доріжках.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в спокусливому міні вразила своїми смаколиками:"виглядає апетитно".

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