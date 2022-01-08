Как пишет Politeka.net, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян стала дизайнером и владелицей магазина одежды, который успешно рекламирует в Инстаграм. Причем для успешного продвижения своих образов начала звезда также менять прически.
«Какой твой любимый цвет волос Ким К, который мы сделали?» - спрашивает стилист у поклонников модели. Он также представил целую подборку с ее стрижками и разными оттенками волос.
Многие обратили внимание, что натуральный темный идет знаменитости больше всего.
«Так сложно выбрать!!!❤️; Розовый! 💘; 1 был эпическим 🔥 и 5 классическим для меня ❤️; Несмотря на то, что я люблю сумасшедшие цвета, я люблю натуральный темный на ней! Заскучала она, поймите; #1 настоящая икона 🔥😍; Номер 1!!!; люблю ее на природе; Люблю цвет шампанского-серебристо-пепельный; Такой сложный выбор, но я выбираю 2. Тем не менее, близкая связь с 1 и 3; Мы готовы к возвращению Платиновой Ким!».
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Также Ким доказала, что выглядит очень хорошо и без дополнительных украшений.
В маленьком купальнике на тонких завязках Ким прогнулась и показала удачный загар вблизи. Причем модель получила много комплиментов, ведь долгое время работала над собой, чтобы избавиться от целлюлита и лишнего веса. Нередко ее критиковали из-за неудачных образов на красных дорожках.
Напомним, что Ким Кардашьян в соблазнительном мини впечатлила своими вкусностями: "Выглядит аппетитно".
А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в красивом купальнике выставила напоказ все свои достоинства: «Что за кошечка?».
Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян в бикини на маленьких ниточках поразила нереальными формами: «Богиня красоты».