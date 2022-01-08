Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поїхав до Львова, щоб відзначити Різдвяні празники в особливій атмосфері.

Як повідомляє Politeka.net, відповідне відео Святослав Вакарчук сам виклав на своїй сторінці в Instagram.

"Той момент, коли з глядача раптом стаєш виконавцем", - підписав кадри український артист.

Біля Львівської кав'ярні лідер гурту "Океан Ельзи" зустрів групу людей у національних костюмах, які колядували та піднімали настрій на вулицях міста.

Святослав Вакарчук вирішив приєднається до них і заспівав колядку: «Христос народився».

"Радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!",- співав Святослав Вакарчук на відео.

Користувачам мережі дуже сподобався виступ улюбленого музиканта.

"Як класно",

"Молодець", "Круто", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Вакарчук після від'їзду з України показав, кого несподівано зустрів: "дві легенди".

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