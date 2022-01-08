Як повідомляє Politeka.net, відповідне відео Святослав Вакарчук сам виклав на своїй сторінці в Instagram.
"Той момент, коли з глядача раптом стаєш виконавцем", - підписав кадри український артист.
Біля Львівської кав'ярні лідер гурту "Океан Ельзи" зустрів групу людей у національних костюмах, які колядували та піднімали настрій на вулицях міста.
Святослав Вакарчук вирішив приєднається до них і заспівав колядку: «Христос народився».
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"Радуйся!
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!",- співав Святослав Вакарчук на відео.
Користувачам мережі дуже сподобався виступ улюбленого музиканта.
"Як класно",
"Молодець", "Круто", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Вакарчук після від'їзду з України показав, кого несподівано зустрів: "дві легенди".
А ще Politeka писала, що Вакарчук з "Океан Ельзи" після повернення в Україну раптово звернувся до шанувальників
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