Как сообщает Politeka.net, соответствующее видео Святослав Вакарчук сам выложил на своей странице в Инстаграм.
«Тот момент, когда из зрителя вдруг становишься исполнителем», - подписал кадры украинский артист.
Возле львовской кофейни лидер группы «Океан Эльзы» встретил группу людей в национальных костюмах, которые колядовали и поднимали настроение на улицах города.
Святослав Вакарчук решил присоединится к ним и спел колядку: «Христос народився».
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«Радуйся!
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!», - пел Святослав Вакарчук на видео.
Пользователям сети очень понравилось выступление любимого музыканта.
"Как классно",
"Молодец", "Круто", - пишут в сети.
Напомним, что Вакарчук после отъезда из Украины показал, кого неожиданно встретил: "две легенды".
А еще Politeka писала, что Вакарчук из " Океан Эльзы "после возвращения в Украину внезапно обратился к поклонникам
Также Politeka сообщала, что Вакарчук признался, что его поразило за границей