Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поехал во Львов, чтобы отметить рождественские празники в особой атмосфере.

Как сообщает Politeka.net, соответствующее видео Святослав Вакарчук сам выложил на своей странице в Инстаграм.

«Тот момент, когда из зрителя вдруг становишься исполнителем», - подписал кадры украинский артист.

Возле львовской кофейни лидер группы «Океан Эльзы» встретил группу людей в национальных костюмах, которые колядовали и поднимали настроение на улицах города.

Святослав Вакарчук решил присоединится к ним и спел колядку: «Христос народився».

«Радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!», - пел Святослав Вакарчук на видео.

Пользователям сети очень понравилось выступление любимого музыканта.

"Как классно",

"Молодец", "Круто", - пишут в сети.

Напомним, что Вакарчук после отъезда из Украины показал, кого неожиданно встретил: "две легенды".

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