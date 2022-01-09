Леонардо Ді Капріо і його кохана Каміла разом вже п'ять років пише Politeka.net.
Офіційного виходу на червоній доріжці у них так і не було, проте попри це, джерела, близькі до пари, повідомляють, що їхні стосунки досить серйозні.
Актор не втомлюється дивувати зовнішністю своїх фанатів. Зірка голлівудських фільмів, мабуть, зовсім перестав ходити в спортзал і явно набрав зайві кілограми. Особливо це видно на фото, які зробили папараці під час відпочинку Леонардо Ді Капріо і його коханої Каміли Морроне в Сент-Барті. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Користувачі Мережі обговорили знімки:
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"Як справи в качалці, пацани?🤣 🤣 🤣 👋 🏻 ", "Стільки хочеться написати про живіт про вік її, але треба написати це не моя справа🤣 🤣 🤣", " коріння нікуди не діти) виглядає як звичайний середньостатистичний російський чоловік за 45)", " а чому всі вирішили за нього як він повинен виглядати? Це його життя і його тіло", "Лео вже не той".
Зазначимо, в 2021 році Леонардо Ді Капріо знявся у фільмі "Не дивіться наверх" для "Netflix".
Нагадавши, Ді Капріо гримасує на яхті з молодою подругою.
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