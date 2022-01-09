Известный актер Леонардо Ди Каприо вместе со своей возлюбленной 24-летней Камилой Морроне отправились на отдых Сент-Барт (остров в Карибском море), артист не перестает удивлять внешностью.

Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная Камила вместе уже пять ktn пишет Politeka.net.

Официального выхода на красной дорожке у них так и не было, однако несмотря на это, источники, близкие к паре, сообщают, что их отношения достаточно серьезны.

Актер не устает удивлять внешностью своих фанатов. Звезда голливудских фильмов, видимо, совсем перестал ходить в спортзал и явно набрал лишние килограммы. Особенно это видно на фото, которые сделали папарацци во время отдыха Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной Камилы Морроне в Сент-Барте. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Пользователи Сети обсудили снимки:

"Как дела в качалке, пацаны?🤣🤣🤣👋🏻", "Столько хочется написать про живот про возраст её, но надо написать это не моё дело 🤣🤣🤣", "Корни никуда не деть) выглядит как обычный среднестатистический русский мужчина за 45)", "А почему всё решили за него как он должен выглядеть? Это его жизнь и его тело", "Лео уже не тот".

Отметим, в 2021 году Леонардо Ди Каприо снялся в фильме "Не смотрите наверх" для "Netflix".

Напомним, Ди Каприо гримасничает на яхте с молодой подругой.

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