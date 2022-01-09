Американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян продовжує завойовувати аудиторію сімейними і щасливими фото вже без чоловіка.

Популярна модель і Instagram-блогер Кім Кардашьян порадувала сімейними кадрами в соціальній мережі Instagram, а також показала свою старшу дочку, дуже схожу на її колишнього чоловіка. Як відомо, Кім не дуже любить повноцінні сімейні фото, так як їй важко зібрати всіх дітей разом відразу.

Але окремо вона із задоволенням влаштовує їм фотосесії. Нещодавно Кім відвідала захід зі старшою дочкою, вибравши схожі наряди у вуличному стилі-джинси, жилетки і прості зачіски без прикрас.

Модель все одно змогла відзначитися, причому не тільки завдяки декольте, але і природному вигляду без яскравої обробки. У вільних джинсах і жилеті вона повеселилася перед камерами з дочкою, перш ніж відправитися у справах.

"Як хмара️️; майбутня Заміна зростає; подобається цей тандем😍; найкрутіший дует!!😍 ; можуть веселити один одного😂; мама в справі, мама втомлена️️; я люблю тебе Кім ти найкраща; Привіт Кім❤️; королева; такой така мила людина😍; Кім маленька або Норт стає великою?».

Як можна помітити, популярна модель і Instagram-блогер Кім Кардашьян в Instagram любить показувати сімейні образи і демонструвати те, як щасливо живе разом з дітьми і сестрами, а також мамою.

"З Різдвом!"- пише під сімейними кадрами Кім, яка позує разом з дітьми та мамою на фото.

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