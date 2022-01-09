Американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян продолжает завоевывать аудиторию семейными и счастливыми фото уже без мужа.

Популярная модель и Инстаграм-блогер Ким Кардашьян порадовала семейными кадрами в социальной сети Инстаграм, а также показала свою старшую дочь, очень похожую на ее бывшего мужа. Как известно, Ким не очень любит полноценные семейные фото, так как ей тяжело собрать всех детей вместе сразу.

Но по отдельности она с удовольствием устраивает им фотосессии. Недавно Ким посетила мероприятие со старшей дочерью, выбрав похожие наряды в уличном стиле - джинсы, жилетки и простые прически без украшений.

Модель все равно смогла отличиться, причем не только благодаря декольте, но и естественному вид без яркой обработки. В свободных джинсах и жилете она повеселилась перед камерами с дочерью, прежде чем отправиться по делам.

«Как облако☁️; будущая замена растет; нравится этот тандем😍; Самый крутой дуэт!!😍; могут веселить друг друга😂; мама в деле, мама устала️♊; Я люблю тебя Ким ты лучшая; Привет Ким❤️; королева; 😍 такой милый человек😍; Ким маленькая или Норт становится большой?».

Как можно заметить, популярная модель и Инстаграм-блогер Ким Кардашьян в Инстаграм любит показывать семейные образы и демонстрировать то, как счастливо живет вместе с детьми и сестрами, а также мамой.

«С Рождеством!» - пишет под семейными кадрами Ким, которая позирует вместе с детьми и мамой на фото.

Напомним, что Ким Кардашьян в соблазнительном мини впечатлила своими вкусностями: "Выглядит аппетитно".

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в красивом купальнике выставила напоказ все свои достоинства: «Что за кошечка?».

Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян в бикини на маленьких ниточках поразила нереальными формами: «Богиня красоты».