Як передає Politeka.net, 40-річна українська співачка Оксана Муха, яка, будучи в команді Дана Балана, здобула перемогу в талант-шоу» Голос країни", поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram.
"Київ!!! Як добре було з вами! Не прощаюся надовго;) а сьогодні ми колядуємо у Вінниці", - написала артистка.
Оксана Муха виступала в Київському Будинку офіцерів зі святковою різдвяною програмою.
Співачка з'явилася на сцені в ефектному вбранні – мереживній білій блузі з пишними рукавами і чорній спідниці в підлогу.
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«Я щороку чекаю Різдвяних зустрічей з українцями, для мене це вже традиція, без якої не уявляю свят. Цей концерт наповнить нас усіх радістю-радістю народження Христа, радістю пісенної! Ті колядки і щедрівки, які я зібрала в цій програмі, повністю розкривають головний зміст Різдва і говорять нам: "Радуйся, людина! Син Божий народився!",- говорила співачка перед виступом.
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