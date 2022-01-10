Как передает Politeka.net, 40-летняя украинская певица Оксана Муха, которая, будучи в команде Дана Балана, одержала победу в талант-шоу «Голос країни», поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм.
«Киев!!! Как хорошо было с вами! Не прощаюсь надолго;) А сегодня мы колядуем в Виннице», - написала артистка.
Оксана Муха выступала в Киевском доме офицеров с праздничной рождественской программой.
Певица появилась на сцене в эффектном наряде – кружевной белой блузе с пышными рукавами и черной юбке в пол.
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«Я каждый год жду Рождественских встреч с украинцами, для меня это уже традиция, без которой не представляю Праздников. Этот концерт наполнит нас всех Радостью – радостью рождения Христа, радостью песенной! Те колядки и щедривки, которые я собрала в этой программе, полностью раскрывают главное содержание Рождества и говорят нам: «Радуйся, людино! Син Божий народився!», - говорила певица перед выступлением.
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