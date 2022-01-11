Співачка Оксана Муха, яка перемогла в шоу «Голос країни», поділилася цікавими кадрами.

Як передає Politeka.net, 40-річна співачка, Заслужена артистка України Оксана Муха, яка, будучи в команді Дана Балана, здобула перемогу в талант-шоу "Голос країни», поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram.

"Вінниця! Я така щаслива, що у нас з вами була можливість зустрічі, спільної Коляди! Спасибі кожному, хто був вчора з нами!"- емоційно звернулася співачка.

Оксана Муха виступила у Вінниці в обласному академічному театрі імені Садовського.

зі святковою різдвяною програмою, в якій виконувала колядки та щедрівки.

Співачка з'явилася на сцені в ефектному вбранні – мереживній білій блузі з пишними рукавами і чорній спідниці в підлогу. Талію вона підкреслила широким шкіряним поясом.

Видно, що зал встав і співав некторие композиції разом з Оксаною Мухою.

Фолловери співачки відреагували на публікацію «лайками».

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