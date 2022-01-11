Як передає Politeka.net, 40-річна співачка, Заслужена артистка України Оксана Муха, яка, будучи в команді Дана Балана, здобула перемогу в талант-шоу "Голос країни», поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram.
"Вінниця! Я така щаслива, що у нас з вами була можливість зустрічі, спільної Коляди! Спасибі кожному, хто був вчора з нами!"- емоційно звернулася співачка.
Оксана Муха виступила у Вінниці в обласному академічному театрі імені Садовського.
зі святковою різдвяною програмою, в якій виконувала колядки та щедрівки.
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Співачка з'явилася на сцені в ефектному вбранні – мереживній білій блузі з пишними рукавами і чорній спідниці в підлогу. Талію вона підкреслила широким шкіряним поясом.
Видно, що зал встав і співав некторие композиції разом з Оксаною Мухою.
Фолловери співачки відреагували на публікацію «лайками».
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