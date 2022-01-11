Как передает Politeka.net, 40-летняя певица, Заслуженная артистка Украины Оксана Муха, которая, будучи в команде Дана Балана, одержала победу в талант-шоу «Голос країни», поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм.
«Винница! Я так счастлива, что у нас с вами была возможность встречи, общей коляды! Спасибо каждому, кто был вчера с нами!» - эмоционально обратилась певица.
Оксана Муха выступила в Виннице в Обласном академическом театре имени Садовського.
с праздничной рождественской программой, в которой исполняла колядки и щедривки.
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Певица появилась на сцене в эффектном наряде – кружевной белой блузе с пышными рукавами и черной юбке в пол. Талию она подчеркнула широким кожаным поясом.
Видно, что зал встал и пел некторые композиции вместе с Оксаной Мухой.
Фолловеры певицы отреагировали на публикацию «лайками».
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