Певица Оксана Муха, которая победила в шоу «Голос країни», поделилась интересными кадрами.

Как передает Politeka.net, 40-летняя певица, Заслуженная артистка Украины Оксана Муха, которая, будучи в команде Дана Балана, одержала победу в талант-шоу «Голос країни», поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм.

«Винница! Я так счастлива, что у нас с вами была возможность встречи, общей коляды! Спасибо каждому, кто был вчера с нами!» - эмоционально обратилась певица.

Оксана Муха выступила в Виннице в Обласном академическом театре имени Садовського.

с праздничной рождественской программой, в которой исполняла колядки и щедривки.

Певица появилась на сцене в эффектном наряде – кружевной белой блузе с пышными рукавами и черной юбке в пол. Талию она подчеркнула широким кожаным поясом.

Видно, что зал встал и пел некторые композиции вместе с Оксаной Мухой.

Фолловеры певицы отреагировали на публикацию «лайками».

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