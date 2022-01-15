Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Тетяна Песик часто змінює образи в залежності від ролей. А цього разу просто вразила перевтіленням - з молодої дівчини в бабусю зі зморшками. Знімок Тані "до і після" опублікували на сторінці програми "ЖВЛ" в Instagram.

Так, на першому фото Песик позує в спокусливій помаранчевій сукні з вузьким корсетом і пишною спідницею. Тут вона справжня красуня, і головне, молода, втім, як і в житті. А ось на другій фотографії Таню просто не впізнати - за допомогою професійного гриму вона перетворилася на милу бабусю зі зморшками і в окулярах.

"Страшна сила макіяжу. Дивись, який образ приміряла на себе актриса і гумористка Таня Песик @tanet_vip. Сильно змінилося? Поділися думкою під підписом", - йдеться під фото Песик. Так, користувачі почали коментувати перевтілення актриси: "Та вона і так особливо не красуня. Бути старенькою їй йде", "Красивою бабою будеш в старості", "Супер", "Правильніше сказати сценічний грим".

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