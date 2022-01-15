Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда "Лиги Смеха" и "Женского квартала" Татьяна Песик часто меняет образы в зависимости от ролей. А в этот раз просто поразила перевоплощением – из молодой девушки в бабушку с морщинами. Снимки Тани "до и после" опубликовали на странице программы "ЖВЛ" в Instagram.

Так, на первом фото Песик позирует в соблазнительном оранжевом платье с узким корсетом и пышной юбкой. Здесь она настоящая красотка, и главное, молодая, впрочем, как и в жизни. А вот на второй фотографии Таню просто не узнать – с помощью профессионального грима она превратилась в милую бабульку с морщинами и в очках.

"Страшная сила макияжа. Смотри, какой образ примерила на себя актриса и юмористка Таня Песик @tanet_vip. Сильно изменилось? Делись мнением под подписью", - говорится под фото Песик. Так, пользователи начали комментировать перевоплощение актрисы: "Да она и так особо не красавица. Быть старушкой ей идет", "Красивой бабкой будешь в старости", "Супер", "Правильнее сказать сценический грим".

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