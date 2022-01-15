Відомий співак і народний артист України Олександр Пономарьов втік від зими і зараз насолоджується відпочинком в теплих країнах, але не забуває про роботу.

Як пише Politeka.net, народний артист України Олександр Пономарьов за прикладом зіркових колег відправився в зимову відпустку після новорічних свят. Артист вирішив не уточнювати, куди саме полетів, відомо, що Олександр вибрав екзотичний відпочинок в тропічній місцевості на березі моря.

У себе в Instagram співак вирішив розповісти, що після повернення в Україну порадує шанувальників новою піснею, робота над якою вже запущена. Також він розмістив нове фото, зроблене на пляжі. Олександр задумливо сидів на піску, він був одягнений у світлі шорти і чорну футболку.

«У роздумах над новим проектом! Пісня вже в роботі, склад майже затверджений! Попереду місяць кропіткої роботи, після відпочинку! І немов відпочиваю, але думки про роботу з голови не виходять 😁 Гарного Дня", - написав Олександр Пономарьов.

Відзначимо, що у 48-річного співака було два шлюби і обидва завершилися розлученнями. Зараз народного артиста України вважають одним з найбажаніших холостяків країни, проте досі невідомо, чи вільне його серце, так як своє особисте життя Пономарьов не коментує.

Раніше Politeka писала, що Пономарьов розповів про несподіване поповнення: "Влип очкарик".

Нагадаємо, що двічі розведений Пономарьов відповів, чи вільне його серце: "чесно...".

A ще Politeka повідомляла, що Пономарьов емоційно звернувся до українців і поділився атмосферним фото: "чекаю з хвилюванням".