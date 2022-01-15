Известный певец и народный артист Украины Александр Пономарев сбежал от зимы и сейчас наслаждается отдыхом в теплых странах, но не забывает о работе.

Как пишет Politeka.net, народный артист Украины Александр Пономарев по примеру звездных коллег отправился в зимний отпуск после новогодних праздников. Артист решил не уточнять, куда именно полетел, известно, что Александр выбрал экзотический отдых в тропической местности на берегу моря.

У себя в Instagram певец решил рассказать, что после возвращения в Украину порадует поклонников новой песней, работа над которой уже запущена. Также он разместил новое фото, сделанное на пляже. Александр задумчиво сидел на песке, он был одет в светлые шорты и черную футболку.

«В раздумьях над новым проектом! Песня уже в работе, состав почти утвержден! Впереди месяц кропотливой работы, после отдыха! И словно отдыхаю, но мнения о работе с головы не выходят 😁 Хорошего Дня», - написал Александр Пономарев.

Отметим, что у 48-летнего певца было два брака и оба завершились разводами. Сейчас народного артиста Украины считают одним из самых желанных холостяков страны, однако до сих пор неизвестно, свободно ли его сердце, так как свою личную жизнь Пономарев не комментирует.

Ранее Politeka писала, что Пономарев рассказал о неожиданном пополнении: "Влип очкарик".

Напомним, что дважды разведенный Пономарев ответил, свободно ли его сердце: "Честно...".

A еще Politeka сообщала, что Пономарев эмоционально обратился к украинцам и поделился атмосферным фото: "Жду с волнением".