Як пише Politeka.net, в Instagram у Юлії Леус, яка зовсім недавно зі скандалом розійшлася зі своїм чоловіком і батьком її дитини Андрієм Джеджулою, показала, як насолоджується відпочинком в компанії зіркових чоловіків.
Красуня засвітилася на святі у одного з учасників другого сезону "Холостячки" зі Златой Огневич. Поруч з нею для фото позували відразу троє екс-кавалерів співачки.
"З Днем народження @superolegodessa. Дівчатка, хто з холостяків подобається?",- підписала фото Леус.
У коментарях їй залишили масу приємних слів. Деякі шанувальники запропонували Леус стати наступною "Холостячкою".
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"Розкішна наша", "Яка ви красива, неможливо Вами намилуватися", "Юлічка, мені подобаєшся ти", "Юля, Ти вогонь", "Ой, ну фсееееее. Давай ти будеш наступною холостячкою?", "Юляша, красуня, не перестаю захоплюватися", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Леус налякала одкровеннями про шлюб з Джеджулою: "Плював в обличчя і...".
Також Politeka писала, що скандал Джеджули з колишньою дружиною отримав несподіване продовження.
А ще Politeka повідомляла, що Леус показала, як веселиться після "втечі" від Джеджули: "інших емоцій бути не може".