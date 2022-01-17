Як пише Politeka.net, в Instagram у Юлії Леус, яка зовсім недавно зі скандалом розійшлася зі своїм чоловіком і батьком її дитини Андрієм Джеджулою, показала, як насолоджується відпочинком в компанії зіркових чоловіків.

Красуня засвітилася на святі у одного з учасників другого сезону "Холостячки" зі Златой Огневич. Поруч з нею для фото позували відразу троє екс-кавалерів співачки.

"З Днем народження @superolegodessa. Дівчатка, хто з холостяків подобається?",- підписала фото Леус.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Деякі шанувальники запропонували Леус стати наступною "Холостячкою".

"Розкішна наша", "Яка ви красива, неможливо Вами намилуватися", "Юлічка, мені подобаєшся ти", "Юля, Ти вогонь", "Ой, ну фсееееее. Давай ти будеш наступною холостячкою?", "Юляша, красуня, не перестаю захоплюватися", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Леус налякала одкровеннями про шлюб з Джеджулою: "Плював в обличчя і...".

Також Politeka писала, що скандал Джеджули з колишньою дружиною отримав несподіване продовження.

А ще Politeka повідомляла, що Леус показала, як веселиться після "втечі" від Джеджули: "інших емоцій бути не може".