Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Юлии Леус, которая совсем недавно со скандалом разошлась со своим мужем и отцом ее ребенка Андреем Джеджулой, показала, как наслаждается отдыхом в компании звездных мужчин.
Красотка засветилась на празднике у одного из участников второго сезона «Холостячки» со Златой Огневич. Рядом с ней для фото позировали сразу трое экс-кавалеров певицы.
«С Днём рождения @superolegodessa. Девочки, кто из холостяков нравится?», - подписала фото Леус.
В комментариях ей оставили массу приятных слов. Некоторые поклонники предложили Леус стать следующей «Холостячкой».
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Мирзоян, ушедший из семьи ради Тони Матвиенко, обратился к единственной дочери:
«Роскошная наша», «Какая Вы красивая, невозможно Вами налюбоваться», «Юличка, мне нравишься ты», «Юля, ты огонь», «Ой, ну фсееееее. Давай ты будешь следующий холостячкой?», «Юляша, красотка, не перестаю восхищаться», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Леус напугала откровениями о браке с Джеджулой: «Плевал в лицо и…».
Также Politeka писала, что скандал Джеджулы с бывшей женой получил неожиданное продолжение.
А еще Politeka сообщала, что Леус показала, как веселится после "побега" от Джеджулы: "Других эмоций быть не может".