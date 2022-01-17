Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Юлии Леус, которая совсем недавно со скандалом разошлась со своим мужем и отцом ее ребенка Андреем Джеджулой, показала, как наслаждается отдыхом в компании звездных мужчин.

Красотка засветилась на празднике у одного из участников второго сезона «Холостячки» со Златой Огневич. Рядом с ней для фото позировали сразу трое экс-кавалеров певицы.

«С Днём рождения @superolegodessa. Девочки, кто из холостяков нравится?», - подписала фото Леус.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Некоторые поклонники предложили Леус стать следующей «Холостячкой».

«Роскошная наша», «Какая Вы красивая, невозможно Вами налюбоваться», «Юличка, мне нравишься ты», «Юля, ты огонь», «Ой, ну фсееееее. Давай ты будешь следующий холостячкой?», «Юляша, красотка, не перестаю восхищаться», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Леус напугала откровениями о браке с Джеджулой: «Плевал в лицо и…».

Также Politeka писала, что скандал Джеджулы с бывшей женой получил неожиданное продолжение.

А еще Politeka сообщала, что Леус показала, как веселится после "побега" от Джеджулы: "Других эмоций быть не может".