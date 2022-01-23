52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес не стримує своїх емоцій поруч з Беном Аффлеком, тому в мережі говорять про заручини.

Актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес нещодавно відновила свої відносини через двадцять років розставання. Со Беном Аффлеком пара оголосила про свої почуття тільки на день народження Лопес.

Тепер вони з усім не приховують своїх почуттів і всіляко їх демонструють на публіці, з цього приводу в Instagram з'явився пост про можливі заручини артистки і її коханого.

«Джей Ло і Бен Аффлек ось-ось заручаться💍 🤯❤️🔥. За словами друга пари, любов між Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком міцніє, і вони вже подумують про весілля.

Вони шалено закохані, і Джен повністю підтримує Бена... на даний момент відносини між їхніми дітьми досить органічні. Сім'ї поважають один одного і добре ладнають, так що на цьому фронті все добре. Його друзі, яких ми знаємо, в кінцевому підсумку заручаться... це всього лише питання часу " - сказано в підписі.

Шанувальники вирішили обговорити новину:

"Багато Лі люблять цю пару😍; о. .. це станеться знову...; Я голосую за них, щоб вони були щасливі раз і назавжди; хтось там сказав, що не рекомендується одружуватися по любові 👀; вони красива пара; як все смачно😍 😍; любов прекрасна з правильною людиною ❤️❤️; вони справжня пара, і мені це подобається; Не заздріть. Нове кільце або те ж, що і минулого разу?».

У свої 52 роки Лопес спокійно може надіти міні-спідницю, маленькі сукні зі значними вирізами або костюми з сіточки. Лопес не турбується про збентеження, адже працює заради підтягнутих форм в спортзалі навіть у свята з двома тренерами.

Як можна побачити, в Лавандовій кофті з глибоким декольте Лопес як і раніше виглядає так, що дивує фанатів.

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