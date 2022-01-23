52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес не сдерживает своих эмоций рядом с Беном Аффлеком, поэтому в сети говорят о помолвке.

Актриса и популярная певица Дженнифер Лопес недавно возобновила свои отношения спустя двадцать лет расставания. С Беном Аффлеком пара объявила о своих чувствах только на день рождения Лопес.

Теперь они со всем не скрывают своих чувств и всячески их демонстрируют на публике, по этому поводу в Инстаграм появился пост о возможной помолвке артистки и ее возлюбленного.

«Джей Ло и Бен Аффлек вот-вот обручятся 💍🤯❤️🔥. По словам друга пары, любовь между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком крепнет, и они уже подумывают о свадьбе.

Они безумно влюблены, и Джен полностью поддерживает Бена… На данный момент отношения между их детьми довольно органичны. Семьи уважают друг друга и хорошо ладят, так что на этом фронте все хорошо. Его друзья, которых мы знаем, в конечном итоге обручатся… это лишь вопрос времени» - сказано в подписи.

Поклонники решили обсудить новость:

«Многие ли любят эту пару😍; О... это случится снова...; Я голосую за них, чтобы они были счастливы раз и навсегда; Кто-то там сказал, что не рекомендуется жениться по любви 👀; они красивая пара; Как все вкусно 😍😍; Любовь прекрасна с правильным человеком ❤️❤️; они настоящая пара, и мне это нравится; Не завидуйте. Новое кольцо или то же, что и в прошлый раз?».

В свои 52 года Лопес спокойно может надеть мини-юбку, маленькие платья с внушительными вырезами или костюмы из сеточки. Лопес не беспокоится о смущении, ведь работает ради подтянутых форм в спортзале даже по праздникам с двумя тренерами.

Как можно увидеть, в лавандовой кофте с глубоким декольте Лопес по-прежнему выглядит так, что изумляет фанатов.

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