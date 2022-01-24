Співачка і актриса Дженніфер Лопес часто дивує сяючим видом поблизу на відпочинку, тому шанувальники дивуються її молодості.

Голлівудська актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес вже багато років розвиває свою кар'єру співачки і актриси, також вона відкрила свою лінію косметики і тепер часто розповідає про те, як це їй допомагає бути у формі.

Звичайне Дженніфер Лопес показує в Instagram тільки кадри, які демонструють її безтурботність і акуратність. Вона намагається підкреслювати, що її обличчя без зморшок – це результат тільки правильного догляду за шкірою після 25 років.

Раньше Лопес помітила, що і у відпустці вона вибирає ретельний план догляду за шкірою, постійно її живить і любить різні масла для зволоження шкіри. А її косметика також допомагає їй в цьому. У Білій тонкій блузці з розстебнутим верхом Лопес показала, як природно вона може виглядати на курорті.

Раньше Дженніфер вирішила вибирати яскравий образ для появи перед камерами. У білій спідниці з високою посадкою, шкіряною косухою і такому ж шкіряному ТОПі з вирізом спереду для тонких завязочек замість лямок.

"Куртка або не куртка!? ️ ️ "- коротко пише Лопес під кадрами.

У мережі відреагували: "всі способи хороші!! Цей погляд-все!; Без😍; Ви ідеальні❤️; Люблю їх усіх і люблю тебе; Куртка😍 😍; найкраща подруга без куртки 🥵 😍 💘 OMG; вау завжди❤️❤️; без куртки💨; вона як дівчина молода; і цій жінці за 50; без куртки😌 😌; сподіваюся, у тебе буде чудовий тиждень; ти виглядаєш чудово і красиво в обох ❤».

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