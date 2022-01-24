Голливудская актриса и популярная певица Дженнифер Лопес уже много лет развивает свою карьеру певицы и актрисы, также она открыла свою линию косметики и теперь часто рассказывает о том, как это ей помогает быть в форме.
Обычно Дженнифер Лопес показывает в Инстаграм только кадры, которые демонстрируют ее безмятежность и аккуратность. Она старается подчеркивать, что ее лицо без морщин – это результат только правильного ухода за кожей после 25 лет.
Ранее Лопес подметила, что и в отпуске она выбирает тщательный план ухода за кожей, постоянно ее питает и любит разные масла для увлажнения кожи. А ее косметика также помогает ей в этом. В белой тонкой блузке с расстегнутым верхом Лопес показала, как естественно она может выглядеть на курорте.
Ранее Дженнифер решила выбирать яркий образ для появления перед камерами. В белой юбке с высокой посадкой, кожаной косухой и таком же кожаном топе с вырезом спереди для тонких завязочек вместо лямок.
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«Куртка или не куртка!? ⬇️» - коротко пишет Лопес под кадрами.
В сети отреагировали: «Все способы хороши!! Этот взгляд - все!; Без 😍; Вы идеальны ❤️; Люблю их всех и люблю тебя; Куртка😍😍; лучшая подруга без куртки 🥵😍💘 OMG; Вау всегда❤️❤️; Без куртки 💨; она как девушка молодая; и этой женщине за 50; без куртки 😌😌; надеюсь, у тебя будет замечательная неделя; ты выглядишь великолепно и красиво в обоих ❤».
Напомним, что Дженнифер Лопес показала свой стальной пресс, люди ахнули
Как сообщала Politeka, Лопес честно показала, как она выглядит за кулисами перед концертом
Также Politeka писала, что Лопес в роскошном платье с вырезами открыто пококетничала с молодым певцом