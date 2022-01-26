В Одесі поліцейські затримали чоловіка за підозрою в угоні дорогого авто, ЗМІ пишуть, що мова йде про чоловіка відомої української співачки.

Як повідомляють на сайті Нацполіції в Одеській області, затримання сталося по гарячих слідах. Слідство встановило, що чоловік викрав машину Hyundai Santa Fe для того, щоб потім змусити його господиню виплатити половину ціни за її повернення.

Чоловік підійшов до справи з усією відповідальністю: у його власному авто правоохоронці знайшли спеціальні пристрої для злому авто, а також Травматичний пістолет і паспорт іншої країни.

Відомо, що затриманому 40 років і він живе в Одесі. Чоловіка відправили в СІЗО на 60 діб. Він може вийти під заставу в 744 тисячі гривень. Раніше підозрюваний вже був судимий за крадіжку, а зараз його перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів в Одесі. Йому загрожує від 8 до 12 років в'язниці.

У свою чергу, видання «Думська» стверджує, що затриманим виявився Володимир Андрушкевич-чоловік співачки Вікторії Петрик. Пара одружилася в 2016 році, коли Петрик було всього 19 років. На той момент вони зустрічалися майже два роки. У них є 4-річний син Давид. Співачка ніколи не показує обличчя чоловіка на знімках в соцмережах.

Петрик прославилася перемогою в дитячому конкурсі "Зоряні мости" в 2004 році. У 2008 співачка посіла друге місце на Дитячому Євробаченні. Була переможцем "Дитячої Нової хвилі 2010". На Новій хвилі - 2014 вона отримала титул найсексуальнішої учасниці.

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