В Одессе полицейские задержали мужчину по подозрению в угоне дорогого авто, СМИ пишут, что речь идет о муже известной украинской певицы.

Как сообщают на сайте Нацполиции в Одесской области, задержание произошло по горячим следам. Следствие установило, что мужчина угнал машину Hyundai Santa Fe для того, чтобы потом заставить его хозяйку выплатить половину цены за ее возврат.

Мужчина подошел к делу со всей ответственностью: в его собственном авто правоохранители нашли специальные устройства для взлома авто, а также травматический пистолет и паспорт другой страны.

Известно, что задержанному 40 лет и он живет в Одессе. Мужчину отправили в СИЗО на 60 суток. Он может выйти под залог в 744 тысячи гривен. Ранее подозреваемый уже был судим за кражу, а сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям в Одессе. Ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

В свою очередь, издание «Думская» утверждает, что задержанным оказался Владимир Андрушкевич – муж певицы Виктории Петрик. Пара поженилась в 2016 году, когда Петрик было всего 19 лет. На тот момент они встречались почти два года. У них есть 4-летний сын Давид. Певица никогда не показывает лицо супруга на снимках в соцсетях.

Петрик прославилась победой в детском конкурсе «Звездные мосты» в 2004 году. В 2008 певица заняла второе место на детском Евровидении. Была победителем «Детской Новой волны 2010». На Новой волне-2014 она получила титул самой сексуальной участницы.

Напомним, киевский таксист придумал схему обогащения за счет чужих авто.

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