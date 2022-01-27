Як пише Politeka.net, Олександр Бережок є одним із засновників проекту"Дизель шоу". У артиста є дружина-модель на ім'я Олена. Пара виховує двох синів, але стало відомо, що скоро в родині поповнення. На сторінці "Дизель Студіо" в Instagram з'явилися подробиці.
"До останнього думали, що буде хлопчик": Олександр Бережок розкрив подробиці третьої вагітності дружини", - було написано великими літерами.
"Зовсім скоро актор" Дизель Студіо " Олександр Бережок @berezhoks втретє стане татом! Цього разу вони з дружиною Оленою чекають ... дівчинку! Хто передбачив поповнення в зоряному сімействі? Чому Саша до останнього думав, що знову буде син? Хто засмутився через дівчинку? І яке ім'я пара подарує доньці?",- заінтригували далі подробицями в публікації.
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Також на посту прикріпили кілька фото сім'ї.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Цікаво як сини відреагували", "класно", "вогонь".
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