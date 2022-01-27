Как пишет Politeka.net, Александр Бережок является одним из основателей проекта "Дизель шоу". У артиста есть жена - модель по имени Елена. Пара воспитывает двоих сыновей, но стало известно, что скоро в семье пополнение. На страничке "Дизель студио" в Инстаграм появились подробности.

"До последнего думали, что будет мальчик": Александр Бережок раскрыл подробности третьей беременности жены", - было написано большими буквами.

"Совсем скоро актёр «Дизель Студио» Александр Бережок @berezhoks в третий раз станет папой! На этот раз они с женой Алёной ждут… девочку! Кто предсказал пополнение в звездном семействе? Почему Саша до последнего думал, что снова будет сын? Кто расстроился из-за девочки? И какое имя пара подарит дочке?", - заинтриговали дальше подробностями в публикации.

Также в посту прикрепили несколько фото семьи.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Интересно как сыновья отреагировали", "Классно", "Огонь".

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