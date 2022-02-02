Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова прославилася завдяки своїй участі в танцювальних шоу, а також виграла в одному з сезонів разом зі своїм партнером. Зараз вона займається іншими проектами, проте не забуває розповідати в соціальних мережах про своє життя.
В цей раз Ілона вирішила розповісти про свою аварію, в яку вона потрапила не так давно.
"Історія моєї аварії, яка стала порятунком. Ну, нарешті доїхала моя дівчинка, будемо приводити її в порядок. Тому що в новому році все повинно бути нове! А ось місце, де мені тоді зіпсували зад машини, просто споганили.
Волочкова сильно посварилася зі своїм залицяльником, якого розшукують в Україні: "Не прощу"
Обірвалося життя видатного українця, розсекречена причина трагедії: "Лежав у лікарні..."
Учаснику, що вилетів з "Майстер Шеф. Битва сезонів" наговорили "компліментів" на прощання: "Заслужив"
"Ось вам і любов": трагічні обставини відходу з життя знаменитого Куравльова сколихнули мережу
Трагедія сталася з людьми на залізниці у Львівській області, ніхто не вижив: подробиці
Думаю моя машинка просто вже так давно потребувала капітального ремонту, всі випадковості не випадкові. Фара розбита, погнутий бампер, ось тут ще проблеми у нас-іржавіємо. Приїхали ми недоглянуті, брудні і потерті» - каже Гвоздьова.
Після аварії, нагадаємо, Гвоздьова вийшла на зв'язок і тоді відразу прокоментувала ситуацію: "Я не винна, мене просто наздогнав чоловік в зад мого автомобіля. Але в цілому, слава богу, все обійшлося. Ми довше чекали страхову, але я хочу вам сказати, це було стрьомно", — поділилася Ілона Гвоздьова.
Раніше повідомлялося, Ілона Гвоздьов потрапила в ДТП слідом за учасником "Танців з зірками", сумні кадри: "приїхали..."
Також, Гвоздьова з " Танців з зірками "знайшла нові вади в танці солістки KAZKA:" даються вони важкувато..."
Politeka розповідала, Ілона Гвоздьова в пух і прах рознесла фаворитів "Танців з зірками": "щось пішло не так..."