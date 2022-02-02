Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова прославилася завдяки своїй участі в танцювальних шоу, а також виграла в одному з сезонів разом зі своїм партнером. Зараз вона займається іншими проектами, проте не забуває розповідати в соціальних мережах про своє життя.

В цей раз Ілона вирішила розповісти про свою аварію, в яку вона потрапила не так давно.

"Історія моєї аварії, яка стала порятунком. Ну, нарешті доїхала моя дівчинка, будемо приводити її в порядок. Тому що в новому році все повинно бути нове! А ось місце, де мені тоді зіпсували зад машини, просто споганили.

Думаю моя машинка просто вже так давно потребувала капітального ремонту, всі випадковості не випадкові. Фара розбита, погнутий бампер, ось тут ще проблеми у нас-іржавіємо. Приїхали ми недоглянуті, брудні і потерті» - каже Гвоздьова.

Після аварії, нагадаємо, Гвоздьова вийшла на зв'язок і тоді відразу прокоментувала ситуацію: "Я не винна, мене просто наздогнав чоловік в зад мого автомобіля. Але в цілому, слава богу, все обійшлося. Ми довше чекали страхову, але я хочу вам сказати, це було стрьомно", — поділилася Ілона Гвоздьова.

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