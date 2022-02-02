Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева прославилась благодаря своему участию в танцевальных шоу, а также выиграла в одном из сезонов вместе со своим партнером. Сейчас она занимается другими проектами, однако не забывает рассказывать в социальных сетях о своей жизни.

В этот раз Илона решила рассказать о своей аварии, в которую она попала не так давно.

«История моей аварии, которая стала спасением. Ну, наконец-то доехала моя малышка, будем приводить ее в порядок. Потому что в новом году все должно быть новое! А вот место, где мне тогда испортили зад машины, просто испоганили.

Думаю моя машинка просто уже так давно нуждалась в капитальном ремонте, все случайности не случайны. Фара разбитая, погнутый бампер, вот тут еще проблемы у нас – ржавеем. Приехали мы неухоженные, грязные и потертые» - говорит Гвоздева.

После аварии, напомним, Гвоздева вышла на связь и тогда сразу прокомментировала ситуацию: "Я не виновата, меня просто догнал мужчина в зад моего автомобиля. Но в целом, слава богу, всё обошлось. Мы дольше ждали страховую, но я хочу вам сказать, это было стремно", — поделилась Илона Гвоздева.

Ранее сообщалось, Илона Гвоздев попала в ДТП вслед за участником "Танців з зірками", печальные кадры: "Приехали..."

Также, Гвоздева из "Танців з зірками" нашла новые изъяны в танце солистки KAZKA: "Даются они тяжеловато..."

Politeka рассказывала, Илона Гвоздева в пух и прах разнесла фаворитов "Танців з зірками": "Что-то пошло не так..."