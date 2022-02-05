Як повідомляє Politeka.net, 4 лютого, під час вистави «Поїзд «Одеса-МАМА»», актриса і ведуча Руслана Писанка знепритомніти. Про це стало відомо з публікації на сторінці ЖВЛ в Instagram.
Колеги, актори театру, відразу ж зреагували і кинулися допомогти Руслані Писанці. Вони запитали у глядачів, чи є лікар у залі, а також викликали швидку. Інші подробиці події поки невідомі.
«Це сталося під час театральної вистави «Поїзд Одеса-МАМА». Актори відразу викликали швидку і запитали у глядачів, чи є в залі лікар. Чекаємо розвитку подій і повідомлення від самої артистки», - йдеться в повідомленні.
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Українці під публікацією побажали їй якнайшвидшого одужання. Багато хто запитував, чому так сталося, але відповіді не отримали: «Сподіваюся зараз з нею все добре», «Вона виглядає шикарно ❤️ нехай все обійдеться», «Понабирали робочих годин і на ТБ і на сцені ,то і падають в непритомність від втоми та інших».
Нагадаємо, Руслана Писанка розповіла про першу реакцію на свого майбутнього чоловіка.
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