Как сообщает Politeka.net, 4 февраля, во время спектакля «ПОЕЗД «Одесса-МАМА»», актриса и ведущая Руслана Писанка потеряла сознание. Об этом стало известно из публикации на странице ЖВЛ в Инстаграм.
Коллеги, актеры театра, сразу же среагировали и бросились помочь Руслане Писанке. Они спросили у зрителей, есть ли врач в зале, а также вызвали скорую. Другие подробности происшествия пока неизвестны.
«Это произошло во время театрального спектакля «Поезд Одесса-МАМА». Актеры сразу вызвали скорую и спросили у зрителей, есть ли в зале врач. Ждем развития событий и сообщения от самой артистки», - говорится в сообщении.
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
"Считал выдумкой": вирус оборвал жизнь знаменитого российского актера и режиссера, который в него не верил
"Хуже, чем вчера": победительницу "Холостяка" Анну Богдан сразила болезнь
Дочь Кузьмы Скрябина опубликовала трогательное фото с отцом: как сейчас выглядит и чем занимается Барбара
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
Украинцы под публикацией пожелали ей скорейшего выздоровления. Многие спрашивали, почему так произошло, но ответа не получили: «Надеюсь сейчас с ней все хорошо», «Она выглядит шикарно ❤️ пусть всё обойдётся», «Понабирали рабочих часов и на тв и на сцене ,то и падают в обмороки от усталости и прочег».
Напомним, Руслана Писанка рассказала о первой реакции на своего будущего мужа.
Как сообщала Politeka, Писанка призналась, планируют ли они с мужем детей.
Также Politeka писала, что Руслана Писанка с мужем показали свой роскошный загородный дом, видео.