Коллеги, актеры театра, сразу же среагировали и бросились помочь Руслане Писанке - украинцы под публикацией пожелали ей скорейшего выздоровления.

Как сообщает Politeka.net, 4 февраля, во время спектакля «ПОЕЗД «Одесса-МАМА»», актриса и ведущая Руслана Писанка потеряла сознание. Об этом стало известно из публикации на странице ЖВЛ в Инстаграм.

Коллеги, актеры театра, сразу же среагировали и бросились помочь Руслане Писанке. Они спросили у зрителей, есть ли врач в зале, а также вызвали скорую. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

«Это произошло во время театрального спектакля «Поезд Одесса-МАМА». Актеры сразу вызвали скорую и спросили у зрителей, есть ли в зале врач. Ждем развития событий и сообщения от самой артистки», - говорится в сообщении.

Украинцы под публикацией пожелали ей скорейшего выздоровления. Многие спрашивали, почему так произошло, но ответа не получили: «Надеюсь сейчас с ней все хорошо», «Она выглядит шикарно ❤️ пусть всё обойдётся», «Понабирали рабочих часов и на тв и на сцене ,то и падают в обмороки от усталости и прочег».

Напомним, Руслана Писанка рассказала о первой реакции на своего будущего мужа.

Как сообщала Politeka, Писанка призналась, планируют ли они с мужем детей.

Также Politeka писала, что Руслана Писанка с мужем показали свой роскошный загородный дом, видео.