Відомий артист, зірка багатьох фільмів і прославлений актор вирішив позбутися образу "Едварда з Сутінків" перед тим, як повністю перетворитися в ролі Бетмена.

Як пише Politeka.net, 35-річний кіноактор Роберт Паттінсон з'явився на нових кадрах у вельми інтригуючих і незвичних образах, завдяки якому зміг уникнути питань про свої нові ролі. Так, чоловік для образів вибрав виключно одяг найзнаменитіших світових дизайнерів.

Також в інтерв'ю Робер розповів про зйомки Бетмена, зізнавшись, що відчував себе неймовірно самотньо.

"Завжди знімали вночі, весь час було дуже темно, і я відчував себе дуже самотнім. Навіть сам той факт, що доводилося весь час бути в костюмі. Насправді мені не можна було виходити зі студії в костюмі» - говорив Робер.

У мережі обговорили його фотосесію

"Зірка вампірської саги "Сутінки" знялася для журналу @gq в естетиці нульових. Вийшло моторошно і круто одночасно! Деяким Роберт нагадав Джареду Лето в образі Джокера. Втім, багато хто не зрозумів сенс цих кадрів " - сказано в описі.

"Не все подобається, але затія класна! 👏 ; Це круто і стильно, як не дивно це звучить!!!💯 👌 ; Красунчик❤️; А мені подобається👏; йому так навіть йде; а що тут розуміти, справжній талант; схожий на милиця з серіалу бафі переможниця вампірів; наступний Джеймс Бонд; цікаво❤️🔥; прикольно і незвично! Нарешті, не асоціюється з Едвардом❤️😍; немов реклама наркотиків( якби вона була); фотосесія для того, щоб більше ніхто не дума про вампіра. Цікаво, ексцентрично ... і поза рамками Едварда😜"»

Раніше ми писали, що Крістен Стюарт має намір зіграти весілля зі своєю дівчиною. Про радісну новину актриса заявила під час участі в шоу Howard Stein Show. За словами актриси, вона хотіла, щоб їй зробили пропозицію, і її партнерка це зробила.

«Ми одружуємося, це дійсно відбувається", - радісно заявила зірка.

При цьому ще в 2019 році актриса заявляла, що сама хоче зробити пропозицію своїй дівчині. У неї навіть були ідеї, як саме вона планує це зробити.

Нагадаємо, що Крістен Стюарт засвітила нову зачіску:"Стремний колір".

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