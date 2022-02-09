Как пишет Politeka.net, 35-летний киноактер Роберт Паттинсон появился на новых кадрах в весьма интригующих и непривычных образах, благодаря которому смог избежать вопросов о своих новых ролях. Так, мужчина для образов выбрал исключительно одежду самых знаменитых мировых дизайнеров.
Также в интервью Роберт рассказал о съемках Бэтмена, признавшись, что чувствовал себя невероятно одиноко.
«Всегда снимали ночью, все время было очень темно, и я чувствовал себя очень одиноким. Даже сам тот факт, что приходилось все время быть в костюме. На самом деле мне нельзя было выходить из студии в костюме» – говорил Роберт.
В сети обсудили его фотосессию
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«Звезда вампирской саги «Сумерки» снялась для журнала @gq в эстетике нулевых. Получилось жутко и круто одновременно! Некоторым Роберт напомнил Джареду Лето в образе Джокера. Впрочем, многие не поняли смысл этих кадров» - сказано в описании.
«Не все нравится, но затея классная! 👏; Это круто и стильно, как ни странно это звучит!!!💯👌; Красавчик❤️; А мне нравится 👏; Ему так даже идет; А что тут понимать, настоящий талант; Похож на Костыля из сериала Бафи победительница вампиров; Следующий Джеймс Бонд; Интересно❤️🔥; Прикольно и непривычно! Наконец-то, не ассоциируется с Эдвардом❤️😍; Словно реклама наркотиков (если бы она была); Фотосессия для того, чтобы больше никто не дума о вампире. Интересно, эксцентрично… И вне рамок Эдварда😜».
Ранее мы писали, что Кристен Стюарт намерена сыграть свадьбу со свой девушкой. О радостной новости актриса заявила во время участия в шоу Howard Stein Show. По словам актрисы, она хотела, чтобы ей сделали предложение, и ее партнерша это сделала.
«Мы женимся, это действительно происходит», - радостно заявила звезда.
При этом еще в 2019 году актриса заявляла, что сама хочет сделать предложение своей девушке. У нее даже были идеи, как именно она планирует это сделать.
Напомним, что Кристен Стюарт засветила новую прическу: "Стремный цвет".
А еще Politeka писала, что Кристен Стюарт засмущалась на светской тусовке: "Как он смотрит...".
Также Politeka сообщала, что Кристен Стюарт в необычных штанах удивила неряшливым видом: "Ей все еще нужен парень".