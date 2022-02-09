Известный артист, звезда многих фильмов и прославленный актер решил избавиться от образа "Эдварда из Сумерек" перед тем, как полностью преобразиться в роли Бэтмена.

Как пишет Politeka.net, 35-летний киноактер Роберт Паттинсон появился на новых кадрах в весьма интригующих и непривычных образах, благодаря которому смог избежать вопросов о своих новых ролях. Так, мужчина для образов выбрал исключительно одежду самых знаменитых мировых дизайнеров.

Также в интервью Роберт рассказал о съемках Бэтмена, признавшись, что чувствовал себя невероятно одиноко.

«Всегда снимали ночью, все время было очень темно, и я чувствовал себя очень одиноким. Даже сам тот факт, что приходилось все время быть в костюме. На самом деле мне нельзя было выходить из студии в костюме» – говорил Роберт.

В сети обсудили его фотосессию

«Звезда вампирской саги «Сумерки» снялась для журнала @gq в эстетике нулевых. Получилось жутко и круто одновременно! Некоторым Роберт напомнил Джареду Лето в образе Джокера. Впрочем, многие не поняли смысл этих кадров» - сказано в описании.

«Не все нравится, но затея классная! 👏; Это круто и стильно, как ни странно это звучит!!!💯👌; Красавчик❤️; А мне нравится 👏; Ему так даже идет; А что тут понимать, настоящий талант; Похож на Костыля из сериала Бафи победительница вампиров; Следующий Джеймс Бонд; Интересно❤️🔥; Прикольно и непривычно! Наконец-то, не ассоциируется с Эдвардом❤️😍; Словно реклама наркотиков (если бы она была); Фотосессия для того, чтобы больше никто не дума о вампире. Интересно, эксцентрично… И вне рамок Эдварда😜».

Ранее мы писали, что Кристен Стюарт намерена сыграть свадьбу со свой девушкой. О радостной новости актриса заявила во время участия в шоу Howard Stein Show. По словам актрисы, она хотела, чтобы ей сделали предложение, и ее партнерша это сделала.

«Мы женимся, это действительно происходит», - радостно заявила звезда.

При этом еще в 2019 году актриса заявляла, что сама хочет сделать предложение своей девушке. У нее даже были идеи, как именно она планирует это сделать.

Напомним, что Кристен Стюарт засветила новую прическу: "Стремный цвет".

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