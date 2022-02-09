Як повідомляє Politeka.net, популярна фітнес-тренер, блогерка і зірка телепроекту "Зважені та щасливі" Марина Боржемська часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася своїми рекомендаціями по кінематографу і опублікувала в соцмережі чарівне фото в розкішному образі.

На новій фотографії Марина відображена в красивій локації і витонченій позі. Перед камерою вона з'явилася у вишуканій червоній сукні з пишним низом і корсетом зверху. Цей наряд красиво підкреслив тонку талію і тендітні форми красуні. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Боржемська поділилася своїми рекомендаціями щодо фільмів. "Список новинок кіно. Давно з вами не ділилася новинами про переглянуті фільми. Не забуваємо зберігати список і писати в коментарях свої рекомендації. Почнемо!",- написала вона і опублікувала свій список кінофільмів.

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