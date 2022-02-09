Как сообщает Politeka.net, популярная фитнес-тренер, блогерша и звезда телепроекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась своими рекомендации по кинематографу и опубликовала в соцсети очаровательное фото в роскошном образе.
На новой фотографии Марина запечатлена в красивой локации и изящной позе. Перед камерой она появилась в изысканном красном платье с пышным низом и корсетом сверху. Этот наряд красиво подчеркнул тонкую талию и хрупкие формы красотки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Боржемская поделилась своими рекомендациями относительно фильмов. "Список новинок кино. Давно с вами не делилась новостями о просмотренных фильмах. Не забываем сохранять список и писать в комментариях свои рекомендации. Начнем!", - написала она и опубликовала свой список кинофильмов.
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