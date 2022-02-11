Томас Нойвірт, який більш відомий псевдонімом Кончіта Вурст, знову вразив шанувальників оновленим іміджем з не меншою кількістю епатажу, ніж раніше. З нарощеними віями, звичайною стрижкою без перуки і в класичних костюмах артист постав в доволньо скромному вигляді.
Як відомо, завдяки неймовірно яскравим костюмам, рожевим перукам і блискучому макіяжу Томас став впізнаваний мало не на кожному фото. Причому чоловік продовжує займатися своїми проектами і вирішив представити у фотосесії цілу добірку різних моментів зі свого життя.
Відзначимо, зовсім скоро стартує щорічний конкурс "Євробачення", де багатьом зіркам належить проявити себе. Саме там вперше Томас і прославився на весь світ.
"Вау😍 ✨; красунчик❤️; який красунчик🙌; kann gern noch mehr kommen! 👍 🥰 ; 👌 Вау, міега платна! 💯 👏 😍 ❤ 😘 ; Інтерв'ю з толлесом! Эйнфах геніальний.❤ ; Супер!!! 😍 ; Так що супер, ну вдома точно не сидить; Красиво💙 🖤; Моя королева👑❤️; обожнюю цей образ😍; багато роботи над собою».
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Вперше на весь світ Кончіта Вурст прославилася після перемоги на "Євробаченні" в 2014 році. Тоді бородата жінка, яка гарно співає, підірвала Європейський шоубізнес.
Однак, як стало відомо, за образом сміливою і ефектною дрег-Квін стоїть співак Том Нойвірт, який любить епатувати публіку різними витівками.
Раніше у себе в Instagram Нойвірт розмістив пікантні знімки, на яких продемонстрував свої нові татуювання, якими він прикрасив шию, груди і руки.
Нагадавши, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст в жіночому купальнику показала, в чому проведе літо.
Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст здивувала виглядом у повсякденному житті: кадри перевтілення.