Томас Нойвирт, который более известный псевдонимом Кончита Вурст, снова впечатлил поклонников обновленным имиджем с не меньшим количеством эпатажа, чем раньше. С наращенными ресницами, обычной стрижкой без парика и в классических костюмах артист предстал в доволньо скромном виде.

Как известно, благодаря невероятно ярким костюмам, розовым парикам и блестящему макияжу Томас стал узнаваем чуть ли не на каждом фото. Причем мужчина продолжает заниматься своими проектами и решил представить в фотосессии целую подборку разных моментов из своей жизни.

Отметим, совсем скоро стартует ежегодный конкурс «Евровидения», где многим звездам предстоит проявить себя. Именно там впервые Томас и прославился на весь мир.

«Вау 😍✨; Красавчик ❤️; какой красавчик 🙌; Kann gern noch mehr kommen! 👍🥰; 👌 Вау, миега платная! 💯👏😍❤😘; Интервью с Толлесом! Эйнфах гениальный.❤; Супер!!! 😍; Так что супер, ну дома точно не сидит; Красиво 💙🖤; Моя королева 👑❤️; Обожаю этот образ 😍; много работы над собой».

Впервые на весь мир Кончита Вурст прославилась после победы на "Евровидении" в 2014 году. Тогда бородатая женщина, которая красиво поет, взорвала европейский шоубизнес.

Однако, как стало известно, за образом смелой и эффектной дрэг-квин стоит певец Том Нойвирт, который любит эпатировать публику разными выходками.

Ранее у себя В Инстаграм Нойвирт разместил пикантные снимки, на которым продемонстрировал свои новые татуировки, которыми он украсил шею, грудь и руки.

Напомним, звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето.

Как сообщала Politeka, звезда «Евровидения» Кончита Вурст удивила видом в повседневной жизни: кадры перевоплощения.