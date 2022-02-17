Сестра покійної Жанни Фріске Наталя через кілька місяців несподівано розкрила про своє цікаве положення. Швидкий Наталія стане матір'ю, ця новина чимало розбурхала шанувальників, адже довгий час Наталя не показувала себе в мережі і не говорила про особисте.

"Довго я приховувала свій Всесвіт від чужих очей 🙏 🏽 не хотіла його ні з ким ділити, але наша улюблена «жовтяниця» не може жити спокійно, і потрібно обов'язково влізти своїми брудними мовами, і все зіпсувати️ ️ «спасибі» їм за це! Всі перевернули з ніг на голову ☺ ️ нічого не знаючи, пишуть таку дурницю ☺ ️ ну та Бог їм суддя, їм же теж треба на щось жити ☺

Ну що ж, вже приховувати немає сенсу🤷 🏽 ♀️ да так, я чекаю малюка 🙏 🏽 і я шалено щаслива❤️ я довго чекала цього чудового подарунка 🙏 🏽 🙏 🏽 🙏 🏽 і дуже оберігала свого малюка від чужих очей. Обов'язково розповім все, але трохи пізніше😊 а поки про фото😍» - пише Фріске.

Вона додала, що дуже хотіла зробити гарний фотосет, і щоб було все незвичайним, так як це перша така фотосесія.

"Ти богиня і натхнення ❤️; я знала, адже по обличчю видно було❤️❤️❤ ️ Наташа здоров'я тобі і малюкові🌸; Моя красива❤️; Наташечка, вітаю тебе від щирого серця!! Знаю, як довго ти цього чекала і мріяла про малюка☺ щаслива за тебе!! Дай Бог здоров'я і тобі, і дитинці❤️; Наташаааа, я вітаю вас!😍❤️ Таке щастя🤰 🏽 ❣; ого Че творитися))) мої вітання!; Я дуже, дуже за Вас рада Наташенька❤️❤️; Здоров'я мамі і малюкові❤️; від щирого серця вітаємо🙌 це дуже здорово!!!» - пишуть в мережі.

Раньше Наталія, сестра співачки, з нагоди дня народження племінника написала зворушливе привітання в Instagram і опублікувала архівне відео з малюком, якого не бачила вже дуже довго.

"Платоша, наш улюблений хлопчик. Вітаємо тебе з твоїм святом, хочемо тобі побажати досягати висот у всіх твоїх починаннях, ми знаємо, ти дуже талановитий, і цим ти пішов у свою матусю», - зазначила Наталія, додавши, що Жанна дуже любила, коли син влаштовував їй міні-концети.

Нагадаємо, що убитий горем батько Фріске не стримався, дізнавшись про вагітність коханки Шепелєва: "бажаю, щоб здох...".

Як повідомляла Politeka, вдівець Фріске Дмитро Шепелєв став батьком вдруге: в мережу просочилося перше фото малюка.

Також Politeka писала, що вдівець Фріске Шепелєв втратив роботу і заговорив про безглуздість життя: «Жанна не відпускає».