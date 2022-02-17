Сестра покойной Жанны Фриске Наталья спустя несколкьо месяцев неожиданно раскрыла о своем интересном положении. Скоро Наталья станет матерью, эта новость немало взбудоражила поклонников, ведь долгое время Наталья не показывала себя в сети и не говорила о личном.

«Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз🙏🏽 не хотела ее ни с кем делить, но наша любимая «желтуха» не может жить спокойно, и нужно обязательно влезть своими грязными языками, и все испортить🤷🏽‍♀️ «спасибо» им за это! Все перевернули с ног на голову🤦🏽‍♀️ ничего не зная, пишут такую ерунду🤷🏽‍♀️ ну да бог им судья, им же тоже надо на что-то жить😂

Ну что же, уже скрывать нет смысла🤷🏽‍♀️😁 Да, я жду малыша🙏🏽 и я безумно счастлива❤️ я долго ждала этого чудесного подарка🙏🏽🙏🏽🙏🏽 и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже😊 А пока про фото😍» - пишет Фриске.

Она добавила, что очень хотела сделать красивый фотосет, и чтобы было все необычным, так как это первая такая фотосессия.

«Ты богиня и вдохновение ❤️; Я знала, ведь по лицу видно было❤️❤️❤️Наташа здоровья тебе и малышу🌸; Моя красивая❤️; Наташечка, поздравляю тебя от всего сердца!! Знаю, как долго ты этого ждала и мечтала о малыше🥰 Счастлива за тебя!! Дай Бог здоровья и тебе, и ребеночку❤️; Наташаааа, я поздравляю вас!😍❤️ Такое счастье 🤰🏽❣; Ого чё твориться))) мои поздравления!; Я очень, очень за Вас рада Наташенька❤️❤️; Здоровья маме и малышу❤️; От всей души поздравляем🙌 это очень здорово!!!» - пишут в сети.

Ранее Наталья, сестра певицы, по случаю дня рождения племянника написала трогательное поздравление в Инстаграм и опубликовала архивное видео с малышом, которого не видела уже очень долго.

«Платоша, наш любимый мальчик. Поздравляем тебя с твоим праздником, хотим тебе пожелать достигать высот во всех твоих начинаниях, мы знаем, ты очень талантливый, и этим ты пошел в свою мамочку», - отметила Наталья, добавив, что Жанна очень любила, когда сын устраивал ей мини-концеты.

Напомним, что убитый горем отец Фриске не сдержался, узнав о беременности любовницы Шепелева: "Желаю, чтобы сдох...".

Как сообщала Politeka, вдовец Фриске Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз: в сеть просочилось первое фото малыша.

Также Politeka писала, что вдовец Фриске Шепелев потерял работу и заговорил о бессмысленности жизни: «Жанна не отпускает».