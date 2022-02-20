Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 40-річна Ольга Горбачова опублікувала фото в леопардовому купальнику. Співачка прийняла спокусливу позу, яка підкреслила достоїнства її фігури. Образ доповнила пишна укладка.

"Раніше, коли говорили, що я красива, мені неодмінно хотілося ще показати, яка я розумна! А коли говорили, що я розумна, - я просто танула. Тепер розумію, що це було частково від дурості. Прожити півжиття, відчуваючи себе розумною, а не красивою - це фіаско!",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Жіночна, спокуслива, добра", "Огоооо...тигриця", «що ж ти робиш зі мною? Оля, я тебе люблю! Так як ти супер зірка, доведеться лише мріяти про таку дійсно дуже красиву і розумну принцесу!",- пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Горбачова є дружиною Юрія Нікітіна, який продюсує Вєрку Сердючку, гурт Казка, а також був продюсером гурту "НеАнгели".

Нагадаємо, що Ольга Горбачова в купальнику показала, як потрібно виглядати в 40 років: «фігурка - просто супер».

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