Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 40-летняя Ольга Горбачева опубликовала фото в леопардовом купальнике. Певица приняла соблазнительную позу, которая подчеркнула достоинства ее фигуры. Образ дополнила пышная укладка.
«Раньше, когда говорили, что я красивая, мне непременно хотелось ещё показать, какая я умная! А когда говорили, что я умная, - я просто таяла. Теперь понимаю, что это было отчасти от глупости. Прожить полжизни, чувствуя себя умной, а не красивой - это фиаско!», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу комплиментов.
«Женственная, соблазнительная, добрая», «Огоооо...тигрица», «Что ж ты делаешь со мной? Оля, я тебя люблю! Так как ты супер звезда, придется лишь мечтать о такой действительно очень красивой и умной принцессе!», - пишут пользователи сети.
Пугачева в платье с сеточкой нескромно показала ноги с близкого ракурса: "Куда вы все это выставляете?"
"Это для нас большое горе": украинская певица сообщила о несчастье, без отца остались трое детей
Не стало знаменитой модели и актрисы, ранее похоронившей гениального мужа: "Ее будет не хватать"
52-летняя Дженнифер Лопес лишила дара речи внешностью в платье с открытым животом: все напоказ
Вакарчук сказал, что думает о Поляковой, Дорофеевой и Потапе в "Голосі країни": "Соответствуют тому, какой…"
Отметим, что Горбачева является женой Юрия Никитина, который продюсирует Верку Сердючку, группу Казка, а также был продюсером группы «НеАнгелы».
Напомним, что Ольга Горбачева в купальнике показала, как нужно выглядеть в 40 лет: «Фигурка - просто супер».
Как сообщала Politeka, Ольга Горбачева внезапно рассказала о горе: "Пусть покоятся с миром...".
Также Politeka писала, что Ольга Горбачева впечатлила фигурой: "До безумия красивая девушка".