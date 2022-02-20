Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 40-летняя Ольга Горбачева опубликовала фото в леопардовом купальнике. Певица приняла соблазнительную позу, которая подчеркнула достоинства ее фигуры. Образ дополнила пышная укладка.

«Раньше, когда говорили, что я красивая, мне непременно хотелось ещё показать, какая я умная! А когда говорили, что я умная, - я просто таяла. Теперь понимаю, что это было отчасти от глупости. Прожить полжизни, чувствуя себя умной, а не красивой - это фиаско!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Женственная, соблазнительная, добрая», «Огоооо...тигрица», «Что ж ты делаешь со мной? Оля, я тебя люблю! Так как ты супер звезда, придется лишь мечтать о такой действительно очень красивой и умной принцессе!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Горбачева является женой Юрия Никитина, который продюсирует Верку Сердючку, группу Казка, а также был продюсером группы «НеАнгелы».

Напомним, что Ольга Горбачева в купальнике показала, как нужно выглядеть в 40 лет: «Фигурка - просто супер».

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